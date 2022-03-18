Більше 700 будівель зруйновано у Харкові

Незважаючи на те, що Харків – це російськомовне місто, воно завжди стоятиме на захисті соборної та незалежної України.Про це сьогодні, 18 березня, Харківський міський голова Ігор Терехов заявив у інтерв’ю на телеканалі «Україна 24».

Він зазначив, що, станом на вчора, внаслідок обстрілів у місті було зруйновано 708 будівель, з яких понад 600 – житлові багатоповерхові будинки. Також зруйновано історичний центр міста, зокрема, постраждали Художній музей та бібліотека ім. Короленка.

«Коли зараз проїжджаєш Харковом, то бачиш зовсім інше місто, і серце кров’ю обливається. Але зараз не можна піддаватися емоціям. Потрібно думати про те, як відбудовувати місто. Нам потрібно створити новий зовнішній вигляд Харкова, але водночас зберегти його родзинку», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, незважаючи на те, що більшість харків’ян розмовляє російською мовою, вони завжди вважали себе українцями та готові до останнього відстоювати незалежність своєї держави.

«Наш російськомовний Харків завжди стояв, стоїть і стоятиме на захисті України», – наголосив міський голова.

Агентство Телевидения Новости