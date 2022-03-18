ЗСУ відкинули окупантів на 70 км від Київа

ЗСУ відкинули російських окупантів на 70 кілометрів від Києва на правому березі Дніпра

“Ми повністю зірвали плани ворога… По правому березі річки ворог зупинено майже на 70 кілометрах…. По лівому березі ми маємо невеликий поступ, але зараз ми його ліквідували… На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій”, – розповів бригадний генерал Олександр Грузевич

За його словами, зараз окупанти змінили тактику та цинічно розстрілюють інфраструктуру.

За час оборони Києва вдалося звільнити більше 30 населених пунктів Київської області, які були тимчасово зайняті ворогом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні. Він відзначив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командувача Сухопутних військ Олександра Сирьского, який керує захистом столиці.

“Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом”, – повідомив він.

Агентство Телевидения Новости