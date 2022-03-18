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У бій під Ізюмом Кремль кинув курсантів – вони розбиті

У бій під Ізюмом Кремль кинув курсантів – вони розбиті

В місті Ізюм на Харківщині окупанти кинули в бій учбовий підрозділ ЗС РФ які зазнали поразки, частково знищені, частково взяті в полон, – про це повідомив радник керівника Олексій Арестович, – Коли в бій кидають курсантів це означає розгром армії, додав він.

Також Арестович розповів, що

Ситуація на фронті контрольована

– Ця та попередня доба – це доба укріплення противника на їхніх позиціях

– Було збито понад 10 одиниць повітряної техніки противника

– ЗСУ знову нанесли удар по аеропорту Чернобаївка, за попередніми даними знищили командний пункт 8 загальновійськової армї РФ

Агентство Телевидения Новости

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