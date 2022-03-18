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В Ізюмі знову обстріляли гуманітарний коридор

В Ізюмі знову обстріляли гуманітарний коридор

На жаль, немає жодного «зеленого коридору» до Ізюма. На околицях міста тривають бої з російськими окупантами, але ми разом з військовими Територіальної оборони Ізюма доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмського району і евакуюємо звідти людей. – написав начальник відділк Ізюмської міської ради Максим Стрельник, – Цього разу ми працювали в селі Довгеньке, в якому перебувають ізюмчани та кам’янчани. Доставили їм гуманітарну допомогу і евакуювали бажаючих до Слов’янська. Всі вони зараз отримують безкоштовне поселення і харчування, а також мають можливість скористатися послугами евакуаційних потягів. Але в першу чергу всі вони заряджають свої телефони, щоб одразу ж подзвонити близьким. Тож, постійно тримайте Ваші телефони поряд з собою! Вірю, що всі ми вже незабаром почуємо довгоочікувані рідні голоси своїх родичів.

Агентство Телевидения Новости

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