Руйнування центра Харкова та люди, які вижили під завалами. Дані ДСНС

Рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об’єктів.

Пожежі виникали у Шевченківському, Київському, Основ’янському, Немишлянському та Московському районах міста Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.Загалом за добу рятувальники здійснили 33 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Співробітниками служби порятунку на пожежах та під час розбирання завалів було врятовано 4 особи.

Так, 18 березня близько 08:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань один з вищих навчальних закладів міста, а також постраждали сусідні житлові будинки. Крім того, у квартирах житлових 9-поверхівок виникли пожежі. Загинула 1 особа, близько 10 осіб постраждало. Рятувальниками було врятовано 1 жінку на пожежі, а також вилучено з-під завалу 1 чоловіка. В двох житлових будинках пожежі було оперативно ліквідовано. Від ДСНС було залучено 55 осіб та 13 од. техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости