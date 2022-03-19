Через війну РФ проти України можливий світовий голод. ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив 19 березня, що вторгнення РФ до України може призвести до краху глобальної продовольчої системи.

“Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок і викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти буреві голоду та краху глобальної продовольчої системи”, – написав він у Twitter.

Міністр Мінсільгоспу Франції Жюльєн пророкував країнам Північної Африки та Близького Сходу голод через недостатню кількість пшениці.«Сьогодні є ризик того, що ми станемо свідками голоду, зокрема на півночі Африки та на Близькому Сході. Єгипет, Марокко, Ліван повністю залежать від поставок з РФ та України. Постає питання, як ці країни забезпечать себе хлібом? Для Єгипту, наприклад, це фундаментальна проблема», – зазначив Денорманді.

Водночас міністр зазначив, що Європа та Франція зокрема зробили ставку на продовольчу незалежність, і тому регіон, швидше за все, не зіткнеться з такими ж проблемами, як залежні від імпорту країни.

Агентство Телевидения Новости