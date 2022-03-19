29 обстрілів на добу. Як пройшла ніч у Харкові

Ця ніч у Харкові була порівняно спокійною, за добу росіяни стріляли 29 разів – це артилерійські, мінометні удари, обстріли із РСЗВ, повідомляє голова ХОВА Олег Сінєгубов.

Збройні Сили України пильності не втрачають та зберігають повну готовність до оборони! Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає. Бо «курсанти», яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками.

Хочу подякувати жителям за небайдужість та активність. Ми з вами вже спільно ловимо злочинців. Завдяки інформації від місцевих, в одному з житлових будинків Харкова на 15-му поверсі виявили представників диверсійно-розвідувальної групи. У квартирі знайшли антени та іншу радіотехніку. Деталі вже з’ясовують службовці СБУ.

Сьогодні запланували багато справ, повним складом Обласної війської адміністрації працюємо далі.

Агентство Телевидения Новости