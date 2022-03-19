Наслідки російської агресії: вже 114 загиблих малюків

таном на ранок 24 дня повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави від дій окупантів загинули 112 дітей і більше 140 поранених. Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій -28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях.

16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня 2022 року у с.Лоцкино Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.

18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.

Вчора 11-річний хлопчик загинув в с. Заводи Ізюмського району Харківської області. Снаряд потрапив в будинок, де мешкала родина. Всього на Харківщині за часи війни загинуло 263 цивільних, повідомляють у Нацполіції.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій – 138, Харківській – 77, Київській- 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21, у столиці – 43.

Напередодні, загиблих дітей пом’янулі у Львові, це на площі виставили 109 порожніх дитячих колясок. Така статистика моторошної російської агресії була на вчора.

“Це символи життя тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною”, – каже Садовий.

Агентство Телевидения Новости