«Хезболла» заперечила участь своїх бійців у війні на боці Росії

«Хезбола» заперечила слова президента Російської Федерації про відправку своїх бійців в Україну для участі у війні на боці Росії. Ніхто з їхніх представників не перебуває в точках, де точиться ця війна.

Про це в ефірі одного з ліванських телеканалів заявив лідер «Хезболли» Хассан Насралла, повідомляє Reuters. «Ніхто з «Хезболли» – ані бійці, ані експерти – не прибували будь-куди, де точиться ця війна», – зазначив він.

Минулого тижня повідомлялося, що Путін нібито схвалив відправку 16 000 добровольців з Близького Сходу для участі в бойових діях в Україні на боці російських окупантів

Агентство Телевидения Новости