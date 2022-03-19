В Україні з’явились табори для військовополонених

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні почали функціонувати табори для військовополонених російських окупантів. Це відповідає міжнародному гуманітарному праву.

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC Україна.

«Звичайно, у нас військовополонені мають перебувати у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали. У нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП — ред.)», — зазначила Венедіктова.

Вона підтвердила, що табори вже є в України, бо цього вимагає Женевська конвенція. Генпрокурорка наголошує, що Україна працює в межах міжнародного гуманітарного права, національного законодавства і не переходить жодні межі.

Нагадаємо, за даними ВСУ, в Україні вже понад 3000 військових РФ, які здалися у полон.

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