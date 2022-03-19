З початку вторгнення рф понад 6,5 мільйонів українців вимушено залишили свої домівки, ще 3,2 мільйона виїхали за кордон

Понад 6,5 мільйона українців вимушено залишили свої будинки та поїхали до інших місць усередині країни через повномасштабну війну росії проти України. Ще 3,2 мільйона вже покинули країну, повідомляє hromadske.ua, посилаючись на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань станом на 18 березня.

Там вказують, що разом кількість внутрішньо переміщених осіб та тих, хто виїхав до інших країн, становить приблизно 9,8 мільйона людей. Це більш як 23% населення країни.

Станом на 17 березня в ООН повідомляють про 2 149 жертв серед цивільного населення, зокрема 816 убитих. І додають, що цифри, ймовірно, значно вищі.

Серед зареєстрованих – 903 загиблих у Донецькій та Луганській областях та 1 246 жертв серед цивільного населення в інших частинах України.

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