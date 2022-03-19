Медцентр Your Baby потребує допомоги для розширення волонтерської діяльності

З початку війни працівники медцентру Your Baby перейшли на приймання, обробку та відправлення замовлень мешканців Харкова та області.

Керівник медцентру Андрій Волянський пише на своїй сторінці в Facebook: «За перші 10 днів роботи створили асортимент більш ніж зі ста препаратів. Обслужили 173 замовлення харків’ян. Постійно допомагаємо Інституту невідкладної хірургії, обласному перинатальному центру кільком групам тероборони, співробітникам СБУ.

Від волонтерів постійно отримуємо памперси, дитяче харчування, предмети догляду за дитиною, які роздаємо всім, кому потрібно.

Бачимо реальні потреби харків’ян у медикаментах.

Антигіпертензивні, сечогінні, протизапальні, седативні, антибіотики. Це було очікувано. Але виявилося, що вкрай потрібні гормональні препарати (насамперед L-тироксин), протисудомні, для лікування Альцгеймера та паркінсонізму, протипухлинні та інші препарати. Потрібні очні форми (проти глаукоми, що знижують тиск очей, противірусні, гормональні, антибактеріальні, протиалергічні, антисептики). Потрібні назальні форми (судинозвужувальні, антибіотики, антисептики, противірусні). Потрібні аерозолі (насамперед для астматиків та дітей з обструкцією). Потрібно багато іншого».

За словами Андрія Волянського, потреба госпіталів та мешканців кардинально відрізняється. І якщо стаціонарам із першого дня війни надається адекватна допомога, то харків’яни шукають ліки самі. Працює обмежена кількість аптек, черги великі, асортимент недостатній.

«На жаль, ми змушені брати із людей гроші за ліки. Закуповуємо їх у оптової компанії БАДМ (на сьогоднішній день взяли на 300 тисяч гривень, сплатили 153,8 тисячі). Потрібні оборотні гроші. Частку безкоштовних препаратів на замовлення ми поступово нарощуємо. Сподіваємось, що найближчими днями вдасться перейти на безкоштовне забезпечення харків’ян.

Тому нам потрібні ліки та потрібні гроші. Замовлення на гуманітарні препарати відправлені, але поки що нічого не отримано (постачання з Мюнхена включало госпітальну групу).

Замовити препарати можна на сторінці Your Baby https://www.facebook.com/yourbaby.kharkov або в месенджер Your Baby. З понеділка відкриємо багатоканальну телефонну лінію

На рахунок ПП «Ясень» (медичний центр «Your baby – Your family») станом на 17.03.22 надійшло 135,5 тисячі гривень, 1550 доларів, 103 євро.

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