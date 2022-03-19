Годинники та срібні прикраси: на що полюють мародери у Харкові

17 березня 2022 року приблизно о 16:45 двоє чоловіків проникли до ювелірного магазину, розташованого в Холодногірському районі Харкова, звідки викрали годинники та прикраси зі срібла, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом раніше судимим чоловікам за фактом крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

18 березня зазначеним чоловікам повідомлено про підозру. В порядку ст. 615 КПК України їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости