В Івано-Франківської області пролунали вибухи: інформація щодо постраждалих з’ясовується

Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу “Кинжал”. Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами, повідомляє “Українська Правда”.

Джерело: Речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП, місцеві жителі Делятина

Пряма мова: “Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено.

У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються”.

Деталі: Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом “Кинжал”.

Пряма мова: “Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентногго озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси “Іскандер”, крилаті ракети “Калібр” та інші Х-101, Х-55, Х-555.

Була заява про “Кинжал”, яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити”.

Агентство Телевидения Новости