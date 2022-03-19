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Поліцейські Харківщини отримали гуманітарну допомогу з Голландії та Польщі

Поліцейські Харківщини отримали гуманітарну допомогу з Голландії та Польщі

За сприяння Всеукраїнської профспілки Національної поліції харківські правоохоронці отримали близько півтори тони медикаментів від колег з Голландії та Польщі. У Харків гуманітарний вантаж передали потягом зі Львова.

Поліцейські розвантажили вагон та доставляють медикаменти до відділів поліції, медичних шпиталей МВС та інших лікарень Харкова, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.


Агентство Телевидения Новости

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