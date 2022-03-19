Поліцейські Харківщини отримали гуманітарну допомогу з Голландії та Польщі

За сприяння Всеукраїнської профспілки Національної поліції харківські правоохоронці отримали близько півтори тони медикаментів від колег з Голландії та Польщі. У Харків гуманітарний вантаж передали потягом зі Львова.

Поліцейські розвантажили вагон та доставляють медикаменти до відділів поліції, медичних шпиталей МВС та інших лікарень Харкова, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.





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