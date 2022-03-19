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На Київщині в результаті обстрілу 7 людей загинули, 5 отримали травми
Унаслідок обстрілу Макарова на Київщині загинули 7 людей, ще 5 – поранені, повідомляє hromadske.ua із посиланням на поліцію Київської області. Після обстрілу в одній з будівель розпочалася пожежа.
Окупанти здійснювали обстріл Макарова із мінометів. Поранені люди наразі перебувають у лікарні. Обстріли також зруйнували житлові будинки, пошкодили адміністративну споруду та інші приміщення.
На місці події зараз працюють поліцейські Бучанського району. Вони документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.
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