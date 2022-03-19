В ООН не повірили розповідям РФ про біолабораторії в Україні

В ООН открыто отрицают информацию, которую распространяет Россия и ее публичные политики о якобы «разработке биологического оружия» в Украине.

В организации считают, что никаких доказательств и сигналов этого нет.

Про це заявила глава Організації з роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді Ради Безпеки у відповідь на нові звинувачення Росії.

“Організація Об’єднаних Націй не знає про жодні програми біологічної зброї”, – заявила Накаміцу.

Екстрену нараду скликали за ініціативою Москви після того, як представник РФ в ООН Василь Небензя повідомив, що його делегація нібито володіє новими доказами угоди від 2005 року між Україною та США щодо проведення досліджень біологічної зброї на території України.

Нагадаємо, Генштаб РФ заявив, что СШа створили декілька лабораторій на території України, зокрема Харківщині. Де проводились де проводилися досліди з бойовими птахами та кажанами.

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