Європейські депутати пдготують план відбудови України

Польські депутати на наступному засіданні Євроради порушать питання про створення загальноєвропейського плану відбудови України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“На найближчому засіданні Євроради у Брюсселі я підніму тему великого загальноєвропейського плану відбудови України”, – зазначив політик.

Він додав, що сьогодні в Україні “панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни”.

“Ця надія має спиратися на реальний фундамент, а цим реальним фундаментом є План Маршалла №2 для України”, – наголосив польський прем’єр.

На його переконання, до цього плану мають докластися насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони “проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію”.

“Через це вони з боку Європи відповідальні за те, щоб збудувати план відновлення України. Польща також у цьому питанні допомагає”, – констатував Моравецький.

Агентство Телевидения Новости