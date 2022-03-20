Ще один полковник та підрозділ окупантів знищені під Ізюмом

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені,повідомляє Генштаб ЗСУ.

Український журналіст Роман Цимбалюк уточнив, що противника розбили під час спроби навести понтонний міст через річку Сіверський Донець.

Зокрема, було ліквідовано начальника інженерних віск Західного військового округу полковника Миколу Овчаренка. Разом із ним загинули ще 18 окупантів.

Також у результаті злагоджених дій ЗСУ було поранено 46 військовослужбовців країни-агресора з 45-ї окремої інженерної бригади (військова частина 11361, Нахабіне, Московська область) Західного військового округу.

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