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РНБО заборонила проросійські партії

РНБО заборонила проросійські партії

Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час військового становища.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну та зв’язки деяких політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: “Опозиційна платформа – За життя”; “Партія Шарія”; “Наші”; “Опозиційний блок”; “Ліва опозиція”; “Союз лівих сил”; “Держава”; “Прогресивна соціалістична партія України”; “Соціалістична партія України”; “Соціалісти”; “Блок Володимира Сальд, – сказав Зеленський.

Мін’юсту доручено вжити заходів, щоб негайно зупинити діяльність зазначених політсил.

Агентство Телевидения Новости

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