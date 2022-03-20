Кадировці втекли з України

У контррозвідці СБУ розповіли Радіо Свобода про втрати “кадирівців” в Україні.

Назвали імена командирів чеченських підрозділів Росгвардії, які засвітилися неподалік Києва, а також розповіли деталі їхньої участі у російському вторгненні.

Провладні російські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради, що проходить у підвальному приміщенні, в якій бере участь голова регіону РФ Чечні Рамзан Кадиров.

Стверджувалося, що запис зроблено на території України – за кілька кілометрів від Києва.

Критики Кадирова назвала цю інформацію черговим піаром на темі війни.

У контррозвідці СБУ повідомили Радіо Свобода, що Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня – це саме той день, коли угруповання “кадирівців” вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.

Про те, що чеченські військові беруть участь у вторгненні Росії в Україну почали надходити з перших днів війни.

26 лютого у мережі з’явилося відео, на якому ймовірні військовослужбовці з Чечні вивішують російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі.

Збройні сили України визнали справжність відео, однак заявили, що “кадирівці” увійшли на територію вже порожньої частини – боїв за неї не було.

Втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень бійців.

“26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 “кадирівців”. Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень бійців”, стверджує співрозмовник Радіо Свобода в контррозвідці СБУ.

Рамзан Кадиров спочатку заперечував втрати серед своїх бійців та 28 лютого у своєму телеграм-каналі все ж визнав загибель двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена.

Як стверджують у контррозвідці СБУ, 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув зведений загін Росії з числа військ національної гвардії Чеченської республіки, загалом близько 1200 осіб.

За даними розвідки, зведений загін Росії з числа військ національної гвардії Чеченської республіки прибув 24 лютого до зони відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції.

ГУР Міноборони оприлюднили інформацію про командирів загонів Росгвардії з Чечні.

Керував цим угрупованням Даніїл Мартинов, помічник Рамзана Кадирова по силовому блоку. Він має досвід у спецназі ФСБ, соратником глави Чечні став у 2017 році. У мережі є спільне фото Мартинова з Тушаєвим із підписом на автомобілі “на Київ”.

Свій табір “кадирівці” облаштували у лісі під Бородянкою. Як стверджують в СБУ, однієї ночі в таборі було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули.

“З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що “кошмарили” місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж”, стверджує наш співрозмовник у контррозвідці СБУ.

За повідомленням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, “кадирівці” зокрема захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці в Київській області, де на той момент перебували 600 людей.

“Ми бачимо, що вони присутні на території України від початку конфлікту, проте їхньої участі в боях ми в результаті жодного разу не побачили. Як ми їх називаємо, це такі “PR-війська”.

Тобто вони можуть робити багато відео, багато фотографій, зроблених гарно, як вони ходять з автоматами, “зачищають” будинки, як вони нібито роздають гуманітарну допомогу та нібито дбають про мирне населення.

Але це – вся їхня діяльність, яку ми весь час бачили”, розповів телеканалу “Настоящее время” засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня “кадирівців” вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні.

Агентство Телевидения Новости