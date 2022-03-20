Військкомати не полюють на чоловіків, які виїхали із зони бойових дій. Маляр

Соціальними мережами поширюється низка некоректної інформації щодо призову українців. Зокрема про те. що на заході України начебто масово мобілізують вимушено переселених осіб.

Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, серед мобілізованих на сьогодні дев’ять десятих призовників – місцеві.

Вчора я була в Територіальних центрах комплектування, або колишніх військоматах на заході України й дивилася, як відбувається мобілізація і можу розказати загальну картину з яких ви зробите собі висновки,– розповіла Маляр.

З тих осіб, які вже мобілізовані на заході України сьогодні:

9/10 – місцеві,лише 1/10 – переселенці.

Маляр закликала не поширювати дезінформації, яка породжує паніку та розпалює ненависть між українцями у воєнний час.

Агентство Телевидения Новости