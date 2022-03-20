Понад 20 пожеж від обстрілів за добу ДСНС

За добу з 19 по 20 березня оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала, ворог продовжував підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем.

Рятувальники ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, гасили пожежі, працювали над над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.Вже кілька діб не припиняються пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова.

Вже завершені подібні роботи по 18 об’єктам. В результаті потрапляння ворожих снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.З

агалом за добу рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости