Під Харковом збунтувалися військові РФ: не хочуть воювати

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому, повідомляє Генштаб

СБУ публікує все більше аудіо перехватів загарбників, які розповідають про відсутність їжи, пального, снарядів, бронежилетів, постійно пияцтво командування. Бійці РФ говорять, що від дезертирства їх зупиняє лише можлива кримінальна відповідальність та переслідування.

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій, говорять у ЗСУ

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