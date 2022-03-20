38 обстрілів пережила Харківщин за добу

Про оборону Харкова та області станом на 20 березня повідомили в ХОВА:

▪️Окупанти цієї доби нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із із РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі.

▪️Завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати.

▪️Зранку українські військові знищили спробу проникнути в місто російським підрозділам диверсійно-розвідувальним груп. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів.

▪️У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації.

Агентство Телевидения Новости