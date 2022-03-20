38 обстрілів пережила Харківщин за добу
Про оборону Харкова та області станом на 20 березня повідомили в ХОВА:
▪️Окупанти цієї доби нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із із РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі.
▪️Завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати.
▪️Зранку українські військові знищили спробу проникнути в місто російським підрозділам диверсійно-розвідувальним груп. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів.
▪️У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації.