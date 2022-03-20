Росгвардію відправили воювати в Україну на зламаній техніці

Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, головні завдання росгвардії в рф, не участь у бойових діях, а розгін мітингів, та навіть у армії рф підрозділи рос гвардії вважають не підготовленими. Про це неодноразово йшлось у аудіоперехватах.

Агентство Телевидения Новости