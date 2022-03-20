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Ми впораємося з цим, – Данілов про можливі хіматаки з боку росії

Ми впораємося з цим, – Данілов про можливі хіматаки з боку росії

Росія – країна-терорист, яка не зважає на різні конвенції щодо забороненої зброї. Утім, Україна готова до будь-якого розвитку подій й справиться з цими можливими проблемами.

Про це заявив в ефірі телеканалу Рада секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За словами пана Данілова, йому вже давно було відомо, що росія – це країна-терорист. Тому справді можливі провокації з її боку щодо використання хімічної або будь-якої забороненої зброї. Однак Україна обов’язково з цим справиться.

“Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це категорично заборонено різними конвенціями, які існують в світі. Та, на жаль, росія зовсім на це не зважає. Що вони там собі вигадають, в яких спосіб спробують нас дискредитувати, мені складно сказати… Але можу стверджувати, що впораємося з цими питаннями”, – зазначив Олексій Данілов.

Агентство Телевидения Новости

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