Путін живе в “ізольованій інформаційній бульбашці”

Про це заявив колишній голова британської розвідки MI-6.

Путін, який розв’язав варварську війну в Україні, вбиваючи мирних людей, ізольований в інформаційній бульбашці, створеній ним самим, куди проникає дуже мало сторонньої інформації, особливо будь-якої, яка може протирічити його думкам.

Про це заявив колишній голова британської служби розвідки МІ-6 Джон Соерс, пише BBC.

Зазначається, що сьогодні коло тих, з ким розмовляє Путін, звузилося до людей, хто розділяє світогляд президента держави-агресора та його нав’язливі ідеї, вважає британська розвідка.

“Проблема розуміння кроків Кремля полягає в тому, що Путін є єдиним, хто ухвалює рішення в Москві”, – пояснює Джон Сіфер, який раніше керував операціями ЦРУ в Росії.

За словами колишнього голови MI-6, у такій добре захищеній системі, як Росія, надзвичайно складно мати хороші розвіддані про те, що відбувається в голові лідера, особливо, коли так багато його людей не знають, що насправді діється.

Професор психології Адріан Фернхем зазначив, що Путін слухає лише певну кількість людей і блокує всі інші думки.

“Він є жертвою власної пропаганди в тому сенсі, що він слухає лише певну кількість людей і блокує все інше. Це дає йому дивний погляд на світ”, – каже Адріан Фернхем.

Агентство Телевидения Новости