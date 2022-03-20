Війська Путіна стікатимуть кров’ю – екскомандувач військами США

У Володимира Путіна може бути кілька інших планів на війну з Україною, однак до якого він вдасться – невідомо.

“Бліц-криг в Україні провалився. Я розглядаю кілька ймовірних сценаріїв”, в ефірі 24 канала сказав екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес.

“Путін буде змушений або дозволити його військами залишатись там, де вони вже є, і стікати кров’ю. Вони будуть продовжувати стікати кров’ю. Або він буде шукати спосіб вийти з цього”, – зазначив Ходжес.

Агентство Телевидения Новости