Україна має продовольства на два роки, — Шурма

Заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, і базових продуктів сьогодні на складах достатньо на 3-5 років.

Також, за даними МінАПК, Україна виробляє продукції вп’ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання. У нас достатньо резервів продукції для нашого населення.

Так, пшениці Україна на рік споживає 8 млн тонн, зараз її запаси — близько 6 млн тонн, а влітку вже буде врожай озимої.

Наразі є дворічний запас кукурудзи. Споживання 7 млн тонн, а наявно 15 млн тонн. Соняшникової олії є ще на пʼять років, цукру — на півтора року.

Також Ростислав Шурма зазначив, що українські аграрії отримують підтримку від держави для проведення посівної цього року.

Навіть якщо виробництво зупиниться, то країна має все необхідне з чималим запасом, оскільки експорт зупинився.

А ось ситуація з тваринництвом в Україні є дуже складною, адже в цій галузі операції мають безперервно продовжуватися. В умовах війни, коли відключають електрику, закриті дороги, неможливі постачання кормів, налагодити процес і зберегти стадо майже нереально.

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон зазначає, що ситуація з тваринництвом, особливо на окупованих територіях, є критичною.

«Фермери не можуть проводити нормальну годівлю тварин, а також доглядати за ними. Зокрема, найбільш критичною є ситуація з молочним поголів’ям корів. Адже їх потрібно не тільки годувати, а й доїти щонайменше двічі на день, щоб не було проблем зі здоров’ям. Наразі робити це неможливо. Здавати молоко немає куди, оскільки ланцюжки постачання молока на переробку до підприємств зруйновані», — зазначає Роман Сластьон.

Як розповів Bayerischer Rundfunk генеральний директор агрохолдингу ІМК Алекс Ліссітса, з фермою на 1000 корів, яка знаходиться на кордоні з білоруссю, катастрофічна ситуація. Для догляду за тваринами не вистачає ресурсів, до того ж відключене енергопостачання, а генераторів вистачить ненадовго. Тому прогнозувати, що буде далі, дуже складно.

Щодо інших галузей тваринництва на непідконтрольних окупованих територіях, то, звісно, ця проблема також існує як у свинарстві, так і птахівництві. Вже теж неодноразово були ситуації та заяви про критичний стан.

«Наприклад, на Херсонщині довелося вирізати птицю на птахофабриці, оскільки не було електроенергії, та почалась масова загибель. Частину загиблих тварин змогли захоронити, решту живих забили для забезпечення продовольством. Однак на територіях, де відбуваються активні воєнні дії, дійсно ситуація доволі критична», — розповідає Роман Сластьон.

В УКАБ відзначають, що в Центральній та Західній Україні ситуація більш-менш нормальна, відбувається невелика трансформація, й тваринницька галузь продовжує працювати.

«Наразі щодо кормів проблем немає, оскільки зерна для годівлі в Україні вистачає. Є певні проблеми з мінеральними та кормовими добавками. Щодо концентрованих та готових кормів, то тут перебудовуються ланцюжки постачання до України через західні країни ЄС», — повідомляє генеральний директор УКАБ.

Агентство Телевидения Новости