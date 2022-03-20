Лавров знайшов нового ворога: обвинуватим Польщу у бажанні захопити Україну

Російський чиновник заявив, що організація миротворчої місії НАТО в Україні – це “демагогія”, а насправді ж мета зовсім інша.

Якби рішення було прийняте – більша частина миротворчих сил вийшла б з Польщі та взяла б під контроль Львів та Західну Україну,– видав Лавров.

Заяви російських чиновників вкотре показують, що агресори живуть своєю реальністю та готові брехати з будь-якого приводу, тож повна ізоляція окупантів від цивілізованого світу цілком логічна та необхідна.

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