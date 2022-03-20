Сегодня 10:54
Просмотров: 97
РФ не вдалося взяти під контроль повітряний простір – британська розвідка
Путін та його армія програє війну і вони нічого не можуть з цим зробити.
Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування військ.
Про це йдеться у звіті військової розвідки Великої Британії.
Як відзначається, отримання контролю над повітрям було однією з перших цілей перших днів війни. Після провалу Росія почала більше покладатися на резервні озброєння та намагається обстрілювати українську територією з “відносно безпечного” повітряного простору РФ.
Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил та протиповітряної оборони.
Загрузка...