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РФ не вдалося взяти під контроль повітряний простір – британська розвідка

Путін та його армія програє війну і вони нічого не можуть з цим зробити.

Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування військ.

Про це йдеться у звіті військової розвідки Великої Британії.

Як відзначається, отримання контролю над повітрям було однією з перших цілей перших днів війни. Після провалу Росія почала більше покладатися на резервні озброєння та намагається обстрілювати українську територією з “відносно безпечного” повітряного простору РФ.

Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил та протиповітряної оборони.

Агентство Телевидения Новости

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