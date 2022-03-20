В СНБО ждут «подарки» от западных партнеров – названы сроки

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона UA Вместе, пишет издание «Главком».

«Это будут и «Стингеры», и «Джавелины», и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны», — сообщил Данилов.

США публично объявило свои намерения. Речь идет буквально о днях. Ранее президент США Джо Байден объявлял, что Украине будут переданы 800 систем ПВО.

Также, Данилов в эфире телемарафона призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправить специалистов на захваченные россиянами Запорожскую и Чернобыльскую АЭС.

«Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрало. Где его представители на станции? Они должны уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях», – сказал он.Секретарь СНБО подчеркнул, что «Россия – страна-террорист».

«Но она сейчас еще и страна – ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна была бы вмешаться в эту ситуацию. Но, наверное, страшно это делать. Но это на самом деле очень и очень грустно», – считает Данилов.

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