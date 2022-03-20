Українські воїни знищили російський вертоліт «Алігатор» за 16 мільйонів доларів

Українські військові знищили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 («Алігатор»). Вартість такої техніки становить 16 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ІА #Букви із посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду – Закарпатський легіон.

Влучити по техніці вдалося бійцю зенітно-ракетного підрозділу. Він зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який знаходився в декількох кілометрах. Вертоліт впав на землю після того, як ракета потрапила у нього. Ворожий екіпаж загинув.

За військовою номенклатурою Ка-52 вважається командирською машиною авіації РФ. Цю новинку випускають тіки з 2008 року.

«Це новітня одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости