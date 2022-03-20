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Поліцейські Харківщини евакуювали близько 200 дітей і їх батьків з небезпечної зони
Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області два дні під обстрілами російських окупантів вивозили мешканців Золочівської громади.
Громадяни переховувались у підвалах школи і дитячого садка, у той час як поруч відбувались бойові дії, повідомляє поліція Харківської області.
Наразі громадян доставили до Богодухівської територіальної громади, де їм надають допомогу волонтери.
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