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Поліцейські Харківщини евакуювали близько 200 дітей і їх батьків з небезпечної зони

Поліцейські Харківщини евакуювали близько 200 дітей і їх батьків з небезпечної зони

Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області два дні під обстрілами російських окупантів вивозили мешканців Золочівської громади.

Громадяни переховувались у підвалах школи і дитячого садка, у той час як поруч відбувались бойові дії, повідомляє поліція Харківської області.

Наразі громадян доставили до Богодухівської територіальної громади, де їм надають допомогу волонтери.

Агентство Телевидения Новости

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