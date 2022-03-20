У Харкові мародер викрав швейну машинку та одяг з ательє

В Московському районі Харкова зловмисник проник до ательє та викрав швейну машинку і одяг, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Поліцейські Харківського РУП № 2 затримали 45-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція звертається до мешканців Харкова і області з проханням негайно повідомляти про всі протиправні дії до поліції за номером 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости