Які аптеки працюють у Харкові 20 березня

45 аптек працюють сьогодні, 20 березня, у різних районах Харкова, повідомляють у міськраді Харкова.

Придбати медикаменти та товари медичного призначення можна в аптеках за адресами:

вул. Вернадського, 14;пр. Олександрівський, 164;пр. Людвіга Свободи, 52-а;пр. Людвига Свободи, 31;пр. Перемоги, 50-б;вул. Полтавський Шлях, 148/2;пр. Героїв Сталінграда, 187;вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46;вул. Матюшенка, 6;пр. Гагаріна, 177;пр. Героїв Сталінграда, 27;вул. Пушкінська, 74;вул. Героїв Праці, 9;вул. Холодногірська, 11;пр. Героїв Сталінграда, 134-З;м-н Захисників України, 5/6;пр. Олександрівський, 81;вул. Космічна, 25;вул. Амосова, 27;вул. Балакірєва, 17-г;вул. Мироносицька, 97;пр. Московський, 256;пр. Московський, 195;пр. Московський, 124-а;вул. Китаєнка, 10;Стадіонний проїзд, 11/2;вул. Новий Побут, 32;вул. Літературна, 5;вул. Валдайська, 26;вул. Академіка Проскури, 5;пр. Любові Малої, 45;вул. Академіка Вальтера, 6-а;вул. Академіка Вальтера, 7;вул. Гвардійців-Широнінців, 50/29;Салтівське шосе, 100;вул. Валентинівська, 38-б;пр. Московський, 190/1;вул. Академіка Павлова, 44-б;вул. Полтавський Шлях, 153;вул. Бекетова, 21;пр. Науки, 9;вул. Різдвяна, 29-б;пр. Гагаріна, 72;пр. Ювілейний, 57/106;Привокзальний майдан, 2.

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