Під час останніх обстрілів у Харкові загинуло 5 людей, у тому числі 9-річна дитина

19 березня під час чергового артилерійського обстрілу житлового кварталу в Індустріальному районі Харкова загинули 5 мирних мешканців, серед них – 9-річний хлопчик, повідомляє прокуратура Харківської області.

Також російські окупанти обстріляли виправну колонію на території Індустріального району, що призвело до пошкодження установи.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости