Спортивні тренажери та ліки: харківські патрульні затримали чергових мародерів

Патрульні затримали осіб, які, ймовірно, здійснили крадіжку спортивних тренажерів та лікарських засобів, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Під час патрулювання на вулиці Гвардійців Широнінців, правоохоронці помітили чотирьох осіб, які вантажили в автомобіль спортивний інвентар з торгового центру. Поліцейські звернулись до громадян для перевірки.

Виявилось, що спортивний інвентар було викрадено. Також у затриманих були виявлені медикаменти невідомого походження.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости