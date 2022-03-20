Сегодня 13:50
Просмотров: 69
Спортивні тренажери та ліки: харківські патрульні затримали чергових мародерів
Патрульні затримали осіб, які, ймовірно, здійснили крадіжку спортивних тренажерів та лікарських засобів, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.
Під час патрулювання на вулиці Гвардійців Широнінців, правоохоронці помітили чотирьох осіб, які вантажили в автомобіль спортивний інвентар з торгового центру. Поліцейські звернулись до громадян для перевірки.
Виявилось, що спортивний інвентар було викрадено. Також у затриманих були виявлені медикаменти невідомого походження.
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.
Загрузка...