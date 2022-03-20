Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинь: Генштаб ЗСУ

Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінюється як висока. Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас сили оборони України готові до відсічі.

Напередодні 11 співробітників посольства Білорусі виїхали з України. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає таку інформацію «тривожним сигналом». Наразі можливість залучення Білорусі до війни він оцінює як 60 на 40.

«Все ж таки, думаю, що Лукашенко робитиме все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії», – сказав радник.

Крім того, голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин повідомляв, що між Україною та Білоруссю більше немає залізничного сполучення. «Я не буду уточнювати подробиці, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять», – сказав він.

Telegram-канал «Беларускі Гаюн», який слідкує за переміщенням техніки в Білорусі, 19 березня повідомив про рух колони білоруської техніки між містами Іваново та Дрогичин неподалік від кордону України.

За даними каналу, уся техніка відмічена червоним квадратом.

Також у Telegram-каналі повідомляють, що упродовж останніх тижнів білоруські використовують для розпізнавання червоний скотч. Таку ж систему розпізнавання у перші дні війни в Україні використовували російські військові та бойовики самопроголошених «Л/ДНР».

Агентство Телевидения Новости