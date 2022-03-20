Під час війни усі національні канали зобов’язані об’єднатися та цілодобово транслювати телемарафон «Єдині новини» – указ Президента

Під час воєнного стану всі загальнонаціональні телеканали мають об’єднатися та цілодобово транслювати телемарафон «Єдині новини #UАразом». Саме за допомогою телемарафону у державі буде реалізована єдина інформаційна політика під час війни.

Про це йдеться в указах президента №151/2022 та №152/2022, а також у повідомленні Нацради з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє hromadske.ua.

Перший указ передбачає, що оператор багатоканальної телемережі ТОВ «Зеонбуд» на період воєнного стану працюватиме у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. До «Зеонбуду» входять 34 національні та регіональні канали.

Відповідно до указу, Держслужба спецзв’язку разом із Концерном та «Зеонбудом» має забезпечити:

стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ – 1, -2, -3, -5;цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку;резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

Другий указ передбачає, що під час воєнного стану єдина інформаційна політика країни реалізується на цілодобовому марафоні «Єдині новини #UАразом». РНБО зобов’язує всі загальнонаціональні телеканали об’єднатися для роботи над телемарафоном, який буде транслюватися цілодобово.

У 2021 році Нацрада повідомляла про 27 загальнонаціональних телеканалів в Україні. Наприклад, це «1+1», ICTV, «Рада», «UA: Перший», «UA: Культура», «Прямий», «Еспресо», «Україна 24», «Інтер» тощо.

До цього з першого дня війни над телемарафоном працювало декілька телеканалів: «Суспільне», «Рада», «Інтер», ICTV, «1+1», «Україна 24», які чергувалися в ефірі.

Агентство Телевидения Новости