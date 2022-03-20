Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:04
Просмотров: 130

В Екопарку повідомили про загибель кількох оленів під час обстрілів

В Екопарку повідомили про загибель кількох оленів під час обстрілів

Внаслідок останнього обстрілу Фельдман Екопарк було зруйновано вольєри з благородними оленями. Дев’ять тварин загинуло від уламків, 20 оленів втекли, зараз вони перебувають у лісі неподалік Екопарку.

Ці тварини можуть прогодувати себе і вижити в природних умовах. В екопарку звернулися з проханням до мисливців не стріляти у цих тварин.

«Вони звикли до людей і можуть підпускати їх досить близько. Але в нинішніх найважчих умовах ми всі повинні залишатися людьми, допомагати один одному, ставитися з розумінням до обставин, що склалися. Дайте нашим оленям вижити! Тим більше, що сезон полювання наразі закритий», – йдеться у повідомленні на сторінці Екопарку в Facebook.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 