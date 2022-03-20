На Луганщині ЗСУ знищили склад з пальним та техніку окупантів (відео)

Військові з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили російський склад з пальним та ліквідували частину техніки: один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

«На відео видно момент точного потрапляння в склад росіян з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. Крім цього, захисники знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині очікують потужного підкріплення, щоб вибити росіян. Окупанти концентрують досить багато військової техніки і військових, тому їм вдалося створити свої позиції. Однак очільник Луганської області Сергій Гайдай запевняє, що їх можна буде швидко вигнати у разі перекидання військового підкріплення на цей фронт.

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