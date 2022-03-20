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Окупанти замінували дорогу перед гумконвоєм в Малий Рогані

Окупанти замінували дорогу перед гумконвоєм в Малий Рогані

За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху. Про це повідомила міністерка реінтерграції Ірина Врещук.

Вимагаю від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права! – зазнчила Верещук

Агентство Телевидения Новости

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