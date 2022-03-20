Долучайся до програми відновлення Харкова!

За десять днів більше 1,1 тис. волонтерів із різних районів міста долучилися до ініціативи «Відновимо Харків разом».

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, для оперативної роботи було створено дев’ять районних волонтерських осередків. Співробітники комунальних підприємств разом з волонтерами під обстрілами розгрібають завали, вивозять сміття, а також ремонтують пошкоджені будинки і майданчики.

Зокрема, до ліквідації наслідків бомбардувань Новобаварського району учора було залучено 70 волонтерів. Навколо будинків, які постраждали від обстрілів, вони розбирали завали, вивозили уламки та інше сміття, а також забивали фанерою вікна у під’їздах.

Нагадаємо, усі бажаючі можуть записатися на участь у роботах, заповнивши спеціальну форму https://docs.google.com/forms/d/1qtD88imMoOuG5bAw0RB0YCBX2abQc92mf7-C5z7lTx4/viewform?edit_requested=true. Після чого із волонтерами зв’яжеться координатор.

Агентство Телевидения Новости