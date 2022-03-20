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Сегодня 16:35
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Занять немає, але ви платите

Занять немає, але ви платите

У мережі розповсюдили повідомлення, які отримали батьки приватної школи у Харкові. Від них вимагають заплатити за поточний семестр, незважаючи на те, що через війну жодних занять – ні офлайн, ні онлайн у дітей ще не було. Також студенти харківських вишів кажуть, що їм досі не повідомили, чи буде якось перерахована і як оплата за контрактне навчання. Більшість вишів також не відновили навіть онлайн заняття, а ті, хто намагаються відновити навчальний процес, не можуть зібрати всіх студентів. Частина з них не має стабільного доступу до Інтернету.

Агентство Телевидения Новости

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