НТУ “ХПІ” відновлює навчання дистанційно

НТУ “ХПІ” готується до відновлення освітнього процесу у дистанційному режимі 28 березня 2022 року. Про це повідомив ректор харківського Політеху професор Євген Сокол у своєму зверненні:

Шановні Політехніки!

Хоча наразі освітня діяльність університету призупинена, ми продовжуємо шукати можливості працювати та навчатися в умовах бойових дій, в яких ми всі з вами вимушено опинилися. Крок за кроком ми намагаємося стабілізувати ситуацію, розробляємо адаптивні сценарії освітньої діяльності. Розуміємо, що багато хто з вас зараз знаходиться у найрізноманітніших куточка України (чи навіть в зарубіжних країнах).

Всім нам дуже важко. Війна застала нас зненацька. Мало хто був готовий до такого перебігу подій. Більшість із нас має при собі лише найнеобхідніші речі. І в такій ситуації може здатися, що освітній процес неможливий. Але не потрібно піддаватися негативним настроям. Наразі головним завданням є налагодження комунікації і це питання є практично вирішеним.

Незважаючи на війну нам вдалося зробити дуже багато для вирішення цього питання:Весь час, незважаючи на бойові дії, адміністратори інформаційно-обчислювального центру продовжують підтримувати стабільну роботу веб-ресурсів та баз даних університету, а всю критичну інформацію перенесено до хмарних сховищ, а отже робота баз даних, репозитарію бібліотеки та інших електронних ресурсів продовжать свою роботу незважаючи ні на що.

Окрім того Політех зміг організувати роботи бухгалтерії та відділу кадрів, що дозволило продовжувати робити нарахування та виплати, зокрема академічної стипендії здобувачам та заробітної плати працівникам університету. Незважаючи на те, що виплати соціальної стипендії доки що неможливі, через відсутність відповідного фінансування, керівництво університету робить усе можливе й неможливе, щоб у максимально короткий термін знайти можливість зробити ці виплати.

Було налагоджено дистанційну роботу ректорату та дирекцій університету, налагоджено комунікаційні канали з навчально-професорським складом, співробітниками університету та здобувачами. І хоча основним комунікаційним каналом залишається корпоративна мережа Office 365, нами було налагоджено альтернативні комунікаційні шляхи, створено телеграм-пабліки та чати для співробітників та здобувачів нашого університету.

Було проведено опитування щодо територіального місцезнаходження та технічного забезпечення співробітників та здобувачів університету. Аналіз отриманих результатів став ще одним кроком до адаптації та відновлення освітнього процесу у тих умовах, в яких всі ми з вами опинилися.

Університетом ведеться робота по створенню тимчасових координаційних центрів НТУ «ХПІ» в центральній та західній Україні.

Все це є важливими кроками до відновлення роботи університету. Тож сподіваємося, що 28 березня ми зможемо відновити освітній процес у дистанційному режимі, налагодити виконання завдань та індивідуальних консультацій. Адже надзвичайно важливо, щоб жоден із Вас не втратив час. Слухачі четвертого та шостого курсів змогли завершити навчання та отримати дипломи, а студенти молодших курсів – успішно завершити семестри і бути переведеними на наступний рік.

Сподіваємося на ваше розуміння і підтримку, адже незважаючи на всі ті випробування, що випали на нашу долю ми залишаємося єдиною родиною Харківських Політехніків. А отже, ми маємо об’єднатися ще міцніше, і працювати заради України та нашої перемоги.

Ректор НТУ “ХПІ” Євген СОКОЛ

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