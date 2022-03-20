З харківською пропискою можна отримати статус ВПП

Харківська область увійшла до переліку регіонів, жителям яких видають довідки внутрішньо переміщених осіб.

Для цього в період дії військового стану потрібно звернутися до сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг населеного пункту, де перебуває людина. Під час подання заяви необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

Довідка ВПО буде потрібна для влаштування дітей до навчальних закладів, укладання декларації з лікарем та інших потреб.

При цьому виплата щомісячної допомоги на проживання не передбачена, проте передбачено компенсацію витрат комунальним закладам, що розміщують внутрішньо переміщених осіб.

Також уряд опрацьовує питання компенсації фізичним особам, які розміщують переселенців.

Агентство Телевидения Новости