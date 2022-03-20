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Незрячі діти з cпецшколи В. Г. Короленка були евакуйовані до Польщі.

Незрячі діти з cпецшколи В. Г. Короленка були евакуйовані до Польщі.

Незрячі та слабозорі діти з Харківської спеціальної школи ім. В. Г. Короленка були евакуйовані до Польщі.

Як повідомили сьогодні, 20 березня, у Департаменті культури, йдеться приблизно про сорок дітей, а також педагогів, які певний час ховалися від обстрілів у підвалі навчального закладу.

«3 березня ми готувалися урочисто відсвяткувати 30-річчя музичного відділення Дитячої музичної школи №13 ім. М. Коляди для дітей з вадами зору, які є вихованцями Харківської спеціальної школи ім. В. Г. Короленка. Сподіваємось і всією душею прагнемо найближчим часом зустрітися разом у Харкові на урочистому концерті за участю всіх дітей та педагогів школи», – зазначили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости

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