Незрячі діти з cпецшколи В. Г. Короленка були евакуйовані до Польщі.

Незрячі та слабозорі діти з Харківської спеціальної школи ім. В. Г. Короленка були евакуйовані до Польщі.

Як повідомили сьогодні, 20 березня, у Департаменті культури, йдеться приблизно про сорок дітей, а також педагогів, які певний час ховалися від обстрілів у підвалі навчального закладу.

«3 березня ми готувалися урочисто відсвяткувати 30-річчя музичного відділення Дитячої музичної школи №13 ім. М. Коляди для дітей з вадами зору, які є вихованцями Харківської спеціальної школи ім. В. Г. Короленка. Сподіваємось і всією душею прагнемо найближчим часом зустрітися разом у Харкові на урочистому концерті за участю всіх дітей та педагогів школи», – зазначили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости