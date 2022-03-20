Соцпрацівники доставляють гумдопомогу літнім харків’янам

З початку війни особи похилого віку та одинокі харків’яни, які залишилися у місті, продовжують отримувати соціальну допомогу.

Як повідомили у Департаменті соціальної політики, його працівники спільно із співробітниками територіальних центрів беруть участь у розвантаженні та доставці продуктів підопічним, які стоять на обліку і обслуговуються соціальними працівниками терцентрів.

Зокрема, гуманітарну допомогу, отриману від Адміністрації Московського району та Благодійного фонду «Станція Харків», передали підопічним Московського, Холодногірського та Новобаварського районів міста.

«Ми- поряд, ми – разом, ми переможемо!» – підкреслили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости